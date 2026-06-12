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Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Rue Corneille Angoulême

Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Rue Corneille Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue Corneille

Adresse : Musée d'Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Angoulême

Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez écouter une conférence sur l’art et la culture du Togo par Amin Djossou, volontaire togolaise et licenciée en géographie.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Come %E9listen to a lecture on the art and culture of Togo by Amin Djossou, a volunteer from Togo with a bachelor’s degree in geography.

L’événement Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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