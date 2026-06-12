Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Rue Corneille Angoulême
Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Rue Corneille Angoulême jeudi 9 juillet 2026.
Angoulême
Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez écouter une conférence sur l’art et la culture du Togo par Amin Djossou, volontaire togolaise et licenciée en géographie.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Come %E9listen to a lecture on the art and culture of Togo by Amin Djossou, a volunteer from Togo with a bachelor’s degree in geography.
L’événement Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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