Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Rue Corneille Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Angoulême

Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez écouter une conférence sur l’art et la culture du Togo par Amin Djossou, volontaire togolaise et licenciée en géographie.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Come %E9listen to a lecture on the art and culture of Togo by Amin Djossou, a volunteer from Togo with a bachelor’s degree in geography.

L’événement Conférence Art et culture du Togo par Amin Djossou Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême