Visite guidée de l’exposition Cartes Marines Musée du Papier Angoulême

Angoulême

Visite guidée de l’exposition Cartes Marines

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09 2026-09-06 2026-10-11 2026-11-15 2026-12-13

Plongez dans l’univers sensible de Marine Le Breton lors d’une visite guidée de son exposition. Découvrez ses cartes dessinées à la main, à la croisée de l’art, du territoire et du paysage, et explorez la frontière entre la terre et les eaux.

.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in Marine Le Breton’s evocative world during a guided tour of her exhibition. Discover her hand-drawn maps—at the intersection of art, territory, and landscape—and explore the boundary between land and water.

L’événement Visite guidée de l’exposition Cartes Marines Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême