Visite guidée de l’exposition Cartes Marines Musée du Papier Angoulême
Visite guidée de l’exposition Cartes Marines Musée du Papier Angoulême dimanche 19 juillet 2026.
Angoulême
Visite guidée de l’exposition Cartes Marines
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-09-06 2026-10-11 2026-11-15 2026-12-13
Plongez dans l’univers sensible de Marine Le Breton lors d’une visite guidée de son exposition. Découvrez ses cartes dessinées à la main, à la croisée de l’art, du territoire et du paysage, et explorez la frontière entre la terre et les eaux.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
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English :
Immerse yourself in Marine Le Breton’s evocative world during a guided tour of her exhibition. Discover her hand-drawn maps—at the intersection of art, territory, and landscape—and explore the boundary between land and water.
L’événement Visite guidée de l’exposition Cartes Marines Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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