Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine Rue des Ardilliers Angoulême vendredi 17 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine

Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez participer à un concert tout public dans le cadre des Beaux Jours.

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Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 93 22 22

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English :

Come join us for a concert open to all ages as part of the Beaux Jours festival.

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême