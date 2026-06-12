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Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine Rue des Ardilliers Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine Rue des Ardilliers Angoulême vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Rue des Ardilliers

Adresse : Parc Enchanté

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine

Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Venez participer à un concert tout public dans le cadre des Beaux Jours.
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Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 93 22 22 

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English :

Come join us for a concert open to all ages as part of the Beaux Jours festival.

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Bel-Air, Grand Font, Victor Hugo, la Gare et La Madeleine Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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