Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil Parvis de la MJC Angoulême vendredi 17 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil

Parvis de la MJC 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Différentes animations au programme !

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Parvis de la MJC 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

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English :

There’s plenty to see and do!

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême