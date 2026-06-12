Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil Parvis de la MJC Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil Parvis de la MJC Angoulême vendredi 17 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil
Parvis de la MJC 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Différentes animations au programme !
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Parvis de la MJC 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
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L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Sillac, Grande Garenne et Frégeneuil Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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