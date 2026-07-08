Les Beaux Jours / Mercredis malins Expérience sensorielle de réalité virtuelle Musée du Papier Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Les Beaux Jours / Mercredis malins Expérience sensorielle de réalité virtuelle

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Participe à une expérience étonnante en parcourant virtuellement un monde d’étiquettes de camembert avant de revenir dans la réalité et de créer ta propre étiquette de fromage.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 museepapier@mairie-angouleme.fr

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English :

Take part in an amazing experience by virtually exploring a world of Camembert labels before returning to reality and creating your own cheese label.

L’événement Les Beaux Jours / Mercredis malins Expérience sensorielle de réalité virtuelle Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême