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AGENDA · Angoulême

Soirée au Bivouak DJ Move Yuh Butt Ile de Bourgines Angoulême

jeudi 30 juillet 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guingette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Soirée au Bivouak DJ Move Yuh Butt

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Tout au long du mois de juillet, Bivouak vous donne rendez-vous pour des DJ SETS en plein air. Un mix de funk, hip-hop et dancehall pour clôturer le mois dans une ambiance festive.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Throughout the month of July, Bivouak invites you to enjoy outdoor DJ sets. A mix of funk, hip-hop, and dancehall to wrap up the month in a festive atmosphere.

L’événement Soirée au Bivouak DJ Move Yuh Butt Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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