Les Beaux Jours Vendredis vibrations -Quartier St Cybard et L’Houmeau Rue des Ardilliers Angoulême vendredi 31 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations -Quartier St Cybard et L’Houmeau

Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Journée push-cars, caisse à savon ! Penser, construire, customiser et faire rouler son véhicule. Venez vous amuser !

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Rue des Ardilliers Parc Enchanté Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 93 22 22

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English :

Push-car Day, Soapbox Race! Design, build, customize, and race your own vehicle. Come have some fun!

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations -Quartier St Cybard et L’Houmeau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême