Match amicale SAXV vs Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême
mercredi 19 août 2026 · Stade Chanzy · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Match amicale SAXV vs Provence Rugby
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Pour son second match de préparation avant d’entamer la saison, le SAXV reçoit Provence Rugby.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
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English :
For its second preseason game before the start of the season, the SAXV hosts Provence Rugby.
Let’s all get behind them… This is Chanzy!!!
L’événement Match amicale SAXV vs Provence Rugby Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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