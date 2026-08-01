Concert Anatole Swing Ile de Bourgines Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Anatole Swing

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Laissez-vous séduire par l’univers d’Anatole Swing et ses sonorités de jazz manouche. Un concert rythmé et chaleureux, idéal pour accompagner votre fin d’après-midi en terrasse.



Installez-vous, profitez d’un verre et laissez la musique faire le reste.

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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Let yourself be swept away by the world of Anatole Swing and his gypsy jazz sounds. A lively and warm concert, perfect for rounding out your late afternoon on the terrace.



Take a seat, enjoy a drink, and let the music do the rest.

L’événement Concert Anatole Swing Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême