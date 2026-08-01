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AGENDA · Angoulême

Concert Anatole Swing Ile de Bourgines Angoulême

dimanche 23 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guingette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Anatole Swing

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Laissez-vous séduire par l’univers d’Anatole Swing et ses sonorités de jazz manouche. Un concert rythmé et chaleureux, idéal pour accompagner votre fin d’après-midi en terrasse.

Installez-vous, profitez d’un verre et laissez la musique faire le reste.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Let yourself be swept away by the world of Anatole Swing and his gypsy jazz sounds. A lively and warm concert, perfect for rounding out your late afternoon on the terrace.

Take a seat, enjoy a drink, and let the music do the rest.

L’événement Concert Anatole Swing Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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