Concert Anatole Swing Ile de Bourgines Angoulême
dimanche 23 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Anatole Swing
Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Laissez-vous séduire par l’univers d’Anatole Swing et ses sonorités de jazz manouche. Un concert rythmé et chaleureux, idéal pour accompagner votre fin d’après-midi en terrasse.
Installez-vous, profitez d’un verre et laissez la musique faire le reste.
.
Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be swept away by the world of Anatole Swing and his gypsy jazz sounds. A lively and warm concert, perfect for rounding out your late afternoon on the terrace.
Take a seat, enjoy a drink, and let the music do the rest.
L’événement Concert Anatole Swing Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les beaux-arts des tout-petits Rue Corneille Angoulême 4 août 2026
- Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême 6 août 2026
- Soirs Bleus L’Onironaute Angoulême 6 août 2026
- Visite guidée nocturne Coeur de ville d’Angoulême Angoulême 6 août 2026
- Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême 7 août 2026