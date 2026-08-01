Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil Résidence Montana Angoulême
vendredi 21 août 2026 · Résidence Montana · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil
Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Monsieur Pierre Lemoine, conférencier, vous emmènera à la découverte des merveilles de ce pays à travers un voyage riche en histoire, en culture et en paysages spectaculaires.
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Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 75 04 00 accueil.angouleme@residences-montana.com
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English :
Mr. Pierre Lemoine, our speaker, will take you on a journey to discover the wonders of this country through an experience rich in history, culture, and spectacular scenery.
L’événement Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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