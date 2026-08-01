Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil Résidence Montana Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil

Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Monsieur Pierre Lemoine, conférencier, vous emmènera à la découverte des merveilles de ce pays à travers un voyage riche en histoire, en culture et en paysages spectaculaires.

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Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 75 04 00 accueil.angouleme@residences-montana.com

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English :

Mr. Pierre Lemoine, our speaker, will take you on a journey to discover the wonders of this country through an experience rich in history, culture, and spectacular scenery.

L’événement Conférence Le Pérou, pays des Fils du Soleil Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême