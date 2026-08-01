Informations pratiques

Angoulême

Summertime Marché estival à la Débauche

13 rue des lignes Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Pour célébrer la fin du mois d’août et profiter des derniers moments avant la rentrée, venez découvrir le travail de créateurs et créatrices locaux·ales, chiner quelques pépites et flâner entre les différents stands.

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13 rue des lignes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 63 01 52 eloiseladebauche@gmail.com

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English :

To celebrate the end of August and enjoy the last few moments before school starts, come discover the work of local artists, hunt for some hidden gems, and stroll among the various booths.

L’événement Summertime Marché estival à la Débauche Angoulême a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême