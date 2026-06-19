Fête de la musique à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême dimanche 21 juin 2026.

Angoulême

Fête de la musique à Maison Jaja

Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin, on pousse les tables, on monte le son et on danse toute la soirée ! Pour l’occasion, Irie Ites et Jewell Jeffrey se succéderont aux platines pour vous faire voyager entre reggae, dancehall et shatta.

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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59

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English :

On June 21, we’ll push the tables aside, turn up the volume, and dance the night away! For the occasion, Irie Ites and Jewell Jeffrey will take turns behind the turntables, taking you on a journey through reggae, dancehall, and shatta.

L’événement Fête de la musique à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême