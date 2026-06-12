Visite guidée Un mois/une rue Place du Chanoine Clovis Coudreau square Girard II Angoulême
Visite guidée Un mois/une rue Place du Chanoine Clovis Coudreau square Girard II Angoulême mercredi 22 juillet 2026.
Angoulême
Visite guidée Un mois/une rue Place du Chanoine Clovis Coudreau
square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Tout savoir sur les rues de la ville, des travaux qui les aménagèrent, aux noms qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages qui les marquèrent. Rendez-vous à la salle de conférence du Musée d’Angoulême
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square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
Everything you need to know about the city’s streets, from the works that redeveloped them to the names that were given to them, not forgetting the events and personalities that marked them. Meet in the conference room of the Musée d?Angoulême
L’événement Visite guidée Un mois/une rue Place du Chanoine Clovis Coudreau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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