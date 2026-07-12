AGENDA · Angoulême
Soirs Bleus Boucle Angoulême
jeudi 23 juillet 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Soirs Bleus Boucle
Jardin vert Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Dans ce spectacle, le plateau est un espace de jeu où les règles se dessinent au fur et à mesure.
.
Jardin vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this show, the stage is a playground where the rules gradually take shape.
L’événement Soirs Bleus Boucle Angoulême a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh Les Jardins d’Isis Angoulême 12 juillet 2026
- Visite du jardin de l’hôtel de Bardines Angoulême 15 juillet 2026
- Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints Angoulême 16 juillet 2026
- Soirée au Bivouak DJ See Rose Ile de Bourgines Angoulême 16 juillet 2026
- Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême 16 juillet 2026