Informations pratiques

Angoulême

Soirs Bleus Boucle

Jardin vert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans ce spectacle, le plateau est un espace de jeu où les règles se dessinent au fur et à mesure.

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Jardin vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr

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English :

In this show, the stage is a playground where the rules gradually take shape.

L’événement Soirs Bleus Boucle Angoulême a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême