Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh Les Jardins d’Isis Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh

Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Un savant mariage des airs de danses traditionnelles bulgares avec ceux du Sud-Ouest. Une belle soirée en perspective pour les amateurs de musique et les curieux en quête d’un moment festif.

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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 95 87 46 lesjardinsdisis@gmail.com

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English :

A masterful blend of traditional Bulgarian dance tunes and those from the Southwest. A wonderful evening in store for music lovers and anyone curious to experience a festive atmosphere.

L’événement Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême