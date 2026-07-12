Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh Les Jardins d’Isis Angoulême
dimanche 12 juillet 2026 · Les Jardins d'Isis · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh
Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Un savant mariage des airs de danses traditionnelles bulgares avec ceux du Sud-Ouest. Une belle soirée en perspective pour les amateurs de musique et les curieux en quête d’un moment festif.
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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 95 87 46 lesjardinsdisis@gmail.com
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English :
A masterful blend of traditional Bulgarian dance tunes and those from the Southwest. A wonderful evening in store for music lovers and anyone curious to experience a festive atmosphere.
L’événement Concert à la Guinguette d’Isis Guvetsh Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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