Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet Bibliothèque de la BD Angoulême
Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet Bibliothèque de la BD Angoulême dimanche 10 mai 2026.
Angoulême
Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet
Bibliothèque de la BD 121 Rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez découvrir certains arbres de l’Ile Marquet et leurs usages dans l’herboristerie traditionnelle, activités autour d’une grainothèque.
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Bibliothèque de la BD 121 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@symphoniesduvivant.fr
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English :
Come and discover some of the trees on Ile Marquet and their uses in traditional herbalism, with activities based around a grain library.
L’événement Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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