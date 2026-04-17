Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet Bibliothèque de la BD Angoulême

Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet

Bibliothèque de la BD 121 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir certains arbres de l’Ile Marquet et leurs usages dans l’herboristerie traditionnelle, activités autour d’une grainothèque.

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Bibliothèque de la BD 121 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@symphoniesduvivant.fr

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English :

Come and discover some of the trees on Ile Marquet and their uses in traditional herbalism, with activities based around a grain library.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Balade à la découverte de l’île Marquet Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême