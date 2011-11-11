Théâtre La lampe d’après Aladin BP 40287 Angoulême

Angoulême

Théâtre La lampe d’après Aladin

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21

Musiciens et comédiens inventifs, le trio du collectif Ubique revisite des contes bien connus en entrelaçant les mots et les notes avec subtilité. Dans leur Aladdin, ils déploient une nouvelle musicalité et réinventent l’esprit des 1001 Nuits !

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Inventive musicians and actors, the Ubique trio revisit well-known tales, interweaving words and notes with subtlety. In their Aladdin, they deploy a new musicality and reinvent the spirit of 1001 Nights!

L’événement Théâtre La lampe d’après Aladin Angoulême a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême