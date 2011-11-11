Théâtre La lampe d’après Aladin BP 40287 Angoulême
Théâtre La lampe d’après Aladin BP 40287 Angoulême mardi 21 avril 2026.
Angoulême
Théâtre La lampe d’après Aladin
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-21
Musiciens et comédiens inventifs, le trio du collectif Ubique revisite des contes bien connus en entrelaçant les mots et les notes avec subtilité. Dans leur Aladdin, ils déploient une nouvelle musicalité et réinventent l’esprit des 1001 Nuits !
.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inventive musicians and actors, the Ubique trio revisit well-known tales, interweaving words and notes with subtlety. In their Aladdin, they deploy a new musicality and reinvent the spirit of 1001 Nights!
L’événement Théâtre La lampe d’après Aladin Angoulême a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Université en Angoumois Patrimoines, énergies et sociétés mobiliser, utiliser et contrôler l’énergie du paléolithique à nos jours Médiathèque de l’Alpha Angoulême 7 avril 2026
- Théâtre de marionnettes Gepetto Théâtre de poche Angoulême 8 avril 2026
- Conférence Les litres funéraires (suite) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 8 avril 2026
- Jeudi midi Petits par la taille mais riches en informations Rue Corneille Angoulême 9 avril 2026
- Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême 14 avril 2026