Théâtre Fire of emotions Niagara 3000 BP 40287 Angoulême

Angoulême

Théâtre Fire of emotions Niagara 3000

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21

Dans ses solos au débit énergique qui balaie tout sur son passage, l’inclassable Pamina de Coulon déploie une pensée en perpétuel mouvement. Démonstration avec ce nouvel opus écoféministe, drôle, saisissant et très documenté.

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

In her energetic solos, which sweep away everything in their path, the unclassifiable Pamina de Coulon deploys a thought process in perpetual motion. This is demonstrated by her new ecofeminist opus, which is funny, striking and well-documented.

L’événement Théâtre Fire of emotions Niagara 3000 Angoulême a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême