Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate Médiathèque L’Alpha Angoulême

Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Spectacle musical de marionnettes et ukulélé par la compagnie La Naine rouge .



Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical show with puppets and ukulele by the La Naine rouge company.



For children aged 0 to 3. Registration required.

L’événement Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême