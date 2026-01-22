Festival Musiques Métisses Rue des Papetiers Angoulême
Rue des Papetiers Chais Magelis Angoulême Charente
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-06
2026-06-04
La 50ème édition du festival Musiques Métisses aura lieu du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026.
Pendant trois jours, le monde débarque à Angoulême !
Rue des Papetiers Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 43 42 contact@musiques-metisses.com
The 50th edition of the Musiques Métisses festival will take place from Thursday June 4 to Saturday June 6, 2026.
For three days, the world moves to Angoule?me!
