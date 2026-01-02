Littératures Métisses Rencontre avec Véronique Tadjo rue Corneille Angoulême

Littératures Métisses Rencontre avec Véronique Tadjo

Née en 1955 à Paris, Véronique Tadjo a grandi en Côte d’Ivoire. Poète, romancière, universitaire et peintre, elle a vécu au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud.

Born in Paris in 1955, Véronique Tadjo grew up in Côte d?Ivoire. A poet, novelist, academic and painter, she has lived in Nigeria, Kenya and South Africa.

