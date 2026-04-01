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Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême

Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême samedi 18 avril 2026.

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Angoulême

Balade dessinée Rencontre avec les arbres

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Réalisation de carnets de terrain, carnet d’arbre individuel, une collection de traces graphiques et écrites, imaginaires et poétiques.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37  dte@mairie-angouleme.fr

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English :

Creation of field notebooks, individual tree notebooks, a collection of graphic and written traces, imaginary and poetic.

L’événement Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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