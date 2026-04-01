Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême
Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême samedi 18 avril 2026.
Angoulême
Balade dessinée Rencontre avec les arbres
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Réalisation de carnets de terrain, carnet d’arbre individuel, une collection de traces graphiques et écrites, imaginaires et poétiques.
.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37 dte@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creation of field notebooks, individual tree notebooks, a collection of graphic and written traces, imaginary and poetic.
L’événement Balade dessinée Rencontre avec les arbres Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême 14 avril 2026
- Cycles de conférences L’école 42 Angoulême Musée du Papier Angoulême 14 avril 2026
- Jeudi midi Paris célèbre les arts d’Afrique et d’Océanie Rue Corneille Angoulême 16 avril 2026
- Match de rugby SAXV RC Vannes Stade Chanzy Angoulême 17 avril 2026
- Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate Médiathèque L’Alpha Angoulême 18 avril 2026