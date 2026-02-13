Lupin dans la ville, escape game géant !

Place du Palet Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Incarnez le célèbre voleur Arsène Lupin et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, à votre rythme ou pour le challenge.

.

Place du Palet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 34 22 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play the role of the famous thief Arsène Lupin and experience an escape game full of pitfalls. You’ll discover the city in a fun way, at your own pace or as a challenge.

L’événement Lupin dans la ville, escape game géant ! Angoulême a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême