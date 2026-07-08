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AGENDA · Maux

Conférence Animaux et couleurs du massif forestier de l’Esterel dans le Var Salle des Fêtes de la Mairie Maux

vendredi 21 août 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Maux

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des Fêtes de la Mairie
Adresse
Lieu-dit Le Bourg
Ville
58290 Maux
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Maux

Conférence Animaux et couleurs du massif forestier de l’Esterel dans le Var

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :
2026-08-21

La municipalité de Maux vous invite de juillet à septembre 2026 à écouter les conférences de Vincent Kulesza, expert naturaliste, photographe et guide conférencier. Accès libre. Tout public.   .

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 40 08 

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English : Conférence Animaux et couleurs du massif forestier de l’Esterel dans le Var

L’événement Conférence Animaux et couleurs du massif forestier de l’Esterel dans le Var Maux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Rives du Morvan

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