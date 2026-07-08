Conférence Traces et indices de la faune sauvage Salle des Fêtes de la Mairie Maux

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Maux

Informations pratiques

Maux

Conférence Traces et indices de la faune sauvage

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

La municipalité de Maux vous invite de juillet à septembre 2026 à écouter les conférences de Vincent Kulesza, expert naturaliste, photographe et guide conférencier. Accès libre. Tout public. .

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 40 08

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English : Conférence Traces et indices de la faune sauvage

L’événement Conférence Traces et indices de la faune sauvage Maux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Rives du Morvan