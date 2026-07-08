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AGENDA · Maux

Conférence Traces et indices de la faune sauvage Salle des Fêtes de la Mairie Maux

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Maux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des Fêtes de la Mairie
Adresse
Lieu-dit Le Bourg
Ville
58290 Maux
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Maux

Conférence Traces et indices de la faune sauvage

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18

La municipalité de Maux vous invite de juillet à septembre 2026 à écouter les conférences de Vincent Kulesza, expert naturaliste, photographe et guide conférencier. Accès libre. Tout public.   .

Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 40 08 

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English : Conférence Traces et indices de la faune sauvage

L’événement Conférence Traces et indices de la faune sauvage Maux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Rives du Morvan

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