Mont-Notre-Dame

Conférence Art Déco le Pavillon Pontifical de 1937

11 Rue de l’Église Mont-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Conférence le 3 mai à 16h par Laurent Antoine de l’Association Art Déco de Reims sur le pavillon pontifical de l’exposition internationale de 1937.

Visite guidée à 14h30. Pas de réservation.

Conférence le 3 mai à 16h par Laurent Antoine de l’Association Art Déco de Reims sur le pavillon pontifical de l’exposition internationale de 1937.

Visite guidée à 14h30. Pas de réservation. .

11 Rue de l’Église Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 49 09 05 associationlanostra@gmail.com

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English :

Lecture on May 3 at 4pm by Laurent Antoine of the Association Art Déco de Reims on the Pontifical Pavilion at the 1937 International Exhibition.

Guided tour at 2:30pm. No reservation required.

L’événement Conférence Art Déco le Pavillon Pontifical de 1937 Mont-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-04-25 par OT du Soissonnais-Valois