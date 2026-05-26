Vias

CONFÉRENCE AU DÉTOUR DU CHEMIN DE STEVENSON

30 avenue d’Agde Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Robert-Louis Stevenson un écrivain écossais de 28 ans en 1878 effectua un voyage en compagnie d’une ânesse suite à un chagrin d’amour et qui a fini par des retrouvailles. Bernard Bourrié, revient pour remonter avec nous le fil de cette longue marche.

Robert-Louis Stevenson était un écrivain écossais de 28 ans en 1878 qui effectua un voyage en compagnie d’une ânesse suite à un chagrin d’amour qu’il croyait insurmontable et qui a fini par des retrouvailles …

Bernard Bourrié, qui a déjà enchanté notre public lors d’une précédente conférence, revient pour remonter avec nous le fil de cette longue marche.

Ce chemin ne se limite pas seulement à ses vastes paysages et à sa beauté naturelle, mais constitue également un témoignage vivant de l’histoire et des traditions d’une France authentique.

C’est afin de les découvrir que le conférencier, nous invite à emprunter des petits chemins buissonniers pour explorer les alentours et pour percer des mystères l’histoire oubliée des jeunes fileuses cévenoles, l’énigme des Vierges noires, l’auberge rouge de Peyrebeille, les trains fantômes de la ligne transcévenole… .

30 avenue d’Agde Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

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English :

In 1878, Robert-Louis Stevenson, a 28-year-old Scottish writer, made a journey in the company of a donkey following a heartbreak that ended with a reunion. Bernard Bourrié returns to retrace the steps of this long journey.

L’événement CONFÉRENCE AU DÉTOUR DU CHEMIN DE STEVENSON Vias a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34