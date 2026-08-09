Conférence Au fil des pages du manuscrit médiéval au livre d’artiste contemporain Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Conférence Au fil des pages du manuscrit médiéval au livre d’artiste contemporain

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Le livre est un objet qui s’affirme. Par sa matérialité, sa dimension esthétique, son intemporalité. En son sein, c’est une savante architecture qui fait s’associer texte et image. Depuis le manuscrit médiéval, en passant par l’incunable de la Renaissance, le livre d’artiste ou le livre-objet moderne et contemporain, c’est toute l’histoire d’un support universel, recueil de la mémoire, des idées, et de la créativité humaine.

Par Véronique DENOLF, Historienne de l’art, conférencière et enseignante.

Gratuit et sans réservation.

Contact / infos 03 23 06 93 98

Le livre est un objet qui s’affirme. Par sa matérialité, sa dimension esthétique, son intemporalité. En son sein, c’est une savante architecture qui fait s’associer texte et image. Depuis le manuscrit médiéval, en passant par l’incunable de la Renaissance, le livre d’artiste ou le livre-objet moderne et contemporain, c’est toute l’histoire d’un support universel, recueil de la mémoire, des idées, et de la créativité humaine.

Par Véronique DENOLF, Historienne de l’art, conférencière et enseignante.

Gratuit et sans réservation.

Contact / infos 03 23 06 93 98 .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98

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English :

The book is an object that asserts itself—through its physicality, its aesthetic dimension, and its timelessness. Within it, a sophisticated architecture brings text and image together. From the medieval manuscript, through the incunabula of the Renaissance, to the artist’s book and the modern and contemporary book-object, this is the entire history of a universal medium—a repository of memory, ideas, and human creativity.

By Véronique DENOLF, art historian, lecturer, and teacher.

Free admission; no reservation required.

Contact/info: 03 23 06 93 98

L’événement Conférence Au fil des pages du manuscrit médiéval au livre d’artiste contemporain Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du Saint-Quentinois