L’Envol de l’Oiseau – Impromptu, Médiathèque Guy de Maupassant, Saint-Quentin

Informations pratiques

L’Envol de l’Oiseau – Impromptu Mercredi 2 septembre, 15h00 Médiathèque Guy de Maupassant Aisne

Compagnie de l’Oriel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:45:00+02:00

L’Envol de l’Oiseau plonge les spectateurs dans la cabine d’un avion bloqué au sol. Les comédien·nes viennent à la rencontre du public comme témoins d’un événement singulier : un vol qui n’a jamais décollé.

Le spectacle en son format Impromptu prend la forme d’un récit à plusieurs voix où les interprètes rejouent, commentent et partagent des scènes marquantes de ce vol “pas comme les autres”.

On nous parle de Victor, historien de l’environnement, et de sa conférence inattendue sur les liens entre dérèglement climatique et chute de l’Empire Romain. Mais aussi de Luna, cheffe de cabine, qui propose une lecture plus concrète des enjeux du transport aérien, entre contraintes techniques et limites environnementales.

Les voyageurs-spectateurs sont invités à réfléchir et, finalement, à décider : seraient-ils restés dans l’avion ?

Tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque Guy de Maupassant 9 Rue des Canonniers 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Neuhof 1 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 64 61 50 »}]

Théâtre immersif et participatif

Aurélien FREROT