Informations pratiques

Saint-Quentin

Escape Box Saurez-vous percer le secret de la basilique

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-21 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-29 2026-09-30

Amateurs de défis ou désireux de découvrir la basilique de Saint-Quentin autrement ? Un nouveau jeu vous attend. Un mystérieux coffre a été retrouvé et est désormais placé dans la chapelle Saint-Fursy mais personne ne parvient à l’ouvrir. Un guide vous attend dans la basilique pour résoudre plusieurs énigmes et tenter de débloquer le mécanisme. En famille, entre amis, etc., saurez-vous déverrouiller ce coffre et découvrir le secret qu’il renferme ?

Groupe de 6 personnes maximum.

10€ par personne.

Durée approximative 1h30.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola à Saint-Quentin) / 03.23.67.05.00. / tourisme@saint-quentin.fr

En ligne au lien plus bas.

Rendez-vous devant la Basilique.

Amateurs de défis ou désireux de découvrir la basilique de Saint-Quentin autrement ? Un nouveau jeu vous attend. Un mystérieux coffre a été retrouvé et est désormais placé dans la chapelle Saint-Fursy mais personne ne parvient à l’ouvrir. Un guide vous attend dans la basilique pour résoudre plusieurs énigmes et tenter de débloquer le mécanisme. En famille, entre amis, etc., saurez-vous déverrouiller ce coffre et découvrir le secret qu’il renferme ?

Groupe de 6 personnes maximum.

10€ par personne.

Durée approximative 1h30.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola à Saint-Quentin) / 03.23.67.05.00. / tourisme@saint-quentin.fr

En ligne au lien plus bas.

Rendez-vous devant la Basilique. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you looking for a challenge or eager to discover the Basilica of Saint-Quentin in a new way? A new game awaits you. A mysterious chest has been found and is now on display in the Saint-Fursy Chapel, but no one has been able to open it. A guide is waiting for you in the basilica to help you solve several puzzles and try to unlock the mechanism. Whether with family, friends, or others, will you be able to unlock this chest and discover the secret it holds?

Groups of up to 6 people.

10? per person.

Approximate duration: 1 hour and 30 minutes.

Information and tickets available at the Tourist Office (3 rue Emile Zola in Saint-Quentin) / 03.23.67.05.00. / tourisme@saint-quentin.fr

Online via the link below.

Meet in front of the Basilica.

L’événement Escape Box Saurez-vous percer le secret de la basilique Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du Saint-Quentinois