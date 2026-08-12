Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Saint-Quentin Beer Festival 2026

Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.

Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.

Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.

Tarifs

– Entrée 8€ avec gobelet.

– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.

– Le lundi gratuit.

– Pass Week-end 20€

Places achetables en ligne au lien plus bas.

Horaires

– Vendredi 17h/0h

– Samedi 14h/0h

– Dimanche 14h/22h

– Lundi 11h/17h30

Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.

Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.

Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.

Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.

Tarifs

– Entrée 8€ avec gobelet.

– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.

– Le lundi gratuit.

– Pass Week-end 20€

Places achetables en ligne au lien plus bas.

Horaires

– Vendredi 17h/0h

– Samedi 14h/0h

– Dimanche 14h/22h

– Lundi 11h/17h30

Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin. .

Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Place du Marché for the 8th edition of the Saint-Quentin Beer Festival in a festive and friendly atmosphere from September 4 to 7, 2026.

Come meet the region’s breweries and sample the best beers while enjoying live concerts.

The lineup features pop rock, jazz, pop, and DJ sets.

Prices:

– Admission: 8? with a reusable cup.

– Teens (ages 16 and up): 5? without a reusable cup.

– Mondays: free.

– Weekend Pass: 20?

Tickets can be purchased online via the link below.

Hours:

– Friday: 5:00 PM–12:00 AM

– Saturday: 2:00 PM–12:00 AM

– Sunday: 2:00 PM–10:00 PM

– Monday: 11:00 AM–5:30 PM

An event organized by the Boutiques de Saint-Quentin.

L’événement Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Saint-Quentinois