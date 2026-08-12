UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Quentin

Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin

vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Adresse
Derrière l'hôtel de ville
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Quentin

Saint-Quentin Beer Festival 2026

Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-07

Date(s) :
2026-09-04

Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.
Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.
Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.

Tarifs
– Entrée 8€ avec gobelet.
– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.
– Le lundi gratuit.
– Pass Week-end 20€

Places achetables en ligne au lien plus bas.

Horaires
– Vendredi 17h/0h
– Samedi 14h/0h
– Dimanche 14h/22h
– Lundi 11h/17h30

Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.
Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.
Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.
Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.

Tarifs
– Entrée 8€ avec gobelet.
– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.
– Le lundi gratuit.
– Pass Week-end 20€

Places achetables en ligne au lien plus bas.

Horaires
– Vendredi 17h/0h
– Samedi 14h/0h
– Dimanche 14h/22h
– Lundi 11h/17h30

Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.   .

Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Place du Marché for the 8th edition of the Saint-Quentin Beer Festival in a festive and friendly atmosphere from September 4 to 7, 2026.
Come meet the region’s breweries and sample the best beers while enjoying live concerts.
The lineup features pop rock, jazz, pop, and DJ sets.

Prices:
– Admission: 8? with a reusable cup.
– Teens (ages 16 and up): 5? without a reusable cup.
– Mondays: free.
– Weekend Pass: 20?

Tickets can be purchased online via the link below.

Hours:
– Friday: 5:00 PM–12:00 AM
– Saturday: 2:00 PM–12:00 AM
– Sunday: 2:00 PM–10:00 PM
– Monday: 11:00 AM–5:30 PM

An event organized by the Boutiques de Saint-Quentin.

L’événement Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Saint-Quentinois

À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)