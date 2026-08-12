Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Quentin
Informations pratiques
Saint-Quentin
Saint-Quentin Beer Festival 2026
Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.
Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.
Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.
Tarifs
– Entrée 8€ avec gobelet.
– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.
– Le lundi gratuit.
– Pass Week-end 20€
Places achetables en ligne au lien plus bas.
Horaires
– Vendredi 17h/0h
– Samedi 14h/0h
– Dimanche 14h/22h
– Lundi 11h/17h30
Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.
Rendez-vous sur la Place du marché pour la 8ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du4 au 7 septembre 2026.
Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.
Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.
Tarifs
– Entrée 8€ avec gobelet.
– Adolescent (à partir de 16 ans) 5€ sans gobelet.
– Le lundi gratuit.
– Pass Week-end 20€
Places achetables en ligne au lien plus bas.
Horaires
– Vendredi 17h/0h
– Samedi 14h/0h
– Dimanche 14h/22h
– Lundi 11h/17h30
Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin. .
Derrière l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Place du Marché for the 8th edition of the Saint-Quentin Beer Festival in a festive and friendly atmosphere from September 4 to 7, 2026.
Come meet the region’s breweries and sample the best beers while enjoying live concerts.
The lineup features pop rock, jazz, pop, and DJ sets.
Prices:
– Admission: 8? with a reusable cup.
– Teens (ages 16 and up): 5? without a reusable cup.
– Mondays: free.
– Weekend Pass: 20?
Tickets can be purchased online via the link below.
Hours:
– Friday: 5:00 PM–12:00 AM
– Saturday: 2:00 PM–12:00 AM
– Sunday: 2:00 PM–10:00 PM
– Monday: 11:00 AM–5:30 PM
An event organized by the Boutiques de Saint-Quentin.
L’événement Saint-Quentin Beer Festival 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Saint-Quentinois
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