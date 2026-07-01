Nuit de la chauve-souris, Parc d’Isle, Saint-Quentin
samedi 22 août 2026 · Parc d'Isle · Saint-Quentin
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris Samedi 22 août, 20h00 Parc d’Isle Aisne
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, le Parc d’Isle vous accueille pour une grande soirée nature entièrement dédiée aux chauves-souris.
Au programme: Présentation en salle des différentes espèces et leurs modes de vie, puis une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle accompagnée de médiateurs nature vous sera proposée.
Parc d’Isle Avenue Léo Lagrange, 02100 saint-quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323050650 »}]
Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle. chauve-souris animation nature
zoologiste.com
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