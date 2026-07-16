L’Envol de l’Oiseau – Impromptu, Parc d’Isle, Saint-Quentin
dimanche 9 août 2026 · Parc d'Isle · Saint-Quentin
Informations pratiques
L’Envol de l’Oiseau – Impromptu Dimanche 9 août, 16h00 Parc d’Isle Aisne
Compagnie de l’Oriel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T16:45:00+02:00
Fin : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T16:45:00+02:00
L’Envol de l’Oiseau plonge les spectateurs dans la cabine d’un avion bloqué au sol. Les comédien·nes viennent à la rencontre du public comme témoins d’un événement singulier : un vol qui n’a jamais décollé.
Le spectacle en son format Impromptu prend la forme d’un récit à plusieurs voix où les interprètes rejouent, commentent et partagent des scènes marquantes de ce vol “pas comme les autres”.
On nous parle de Victor, historien de l’environnement, et de sa conférence inattendue sur les liens entre dérèglement climatique et chute de l’Empire Romain. Mais aussi de Luna, cheffe de cabine, qui propose une lecture plus concrète des enjeux du transport aérien, entre contraintes techniques et limites environnementales.
Les voyageurs-spectateurs sont invités à réfléchir et, finalement, à décider : seraient-ils restés dans l’avion ?
Tout public à partir de 7 ans.
Parc d’Isle Avenue Léo Lagrange, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 05 06 50 »}]
Théâtre immersif et participatif
Aurélien FREROT
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