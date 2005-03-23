Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Saint-Quentin

Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À la tombée de la nuit, les chauves-souris, sont partout autour de nous… Venez découvrir ces petites bêtes autrefois mal-aimées, mais qui sont aujourd’hui de plus en plus admirées.

Dans le cadre de la Nuit internationale des Chauves-souris, véritable temps fort de l’année liée à la sensibilisation autour de ces mammifères discrets et virevoltants, la Maison du Parc vous accueille de 20h à 00h pour une grande soirée nature entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris.

Au programme: Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.

Rendez-vous le samedi 22 août 2026 de 20h à minuit à la Maison du Parc.

Réservation conseillée au 03.23.05.06.50

À la tombée de la nuit, les chauves-souris, sont partout autour de nous… Venez découvrir ces petites bêtes autrefois mal-aimées, mais qui sont aujourd’hui de plus en plus admirées.

Dans le cadre de la Nuit internationale des Chauves-souris, véritable temps fort de l’année liée à la sensibilisation autour de ces mammifères discrets et virevoltants, la Maison du Parc vous accueille de 20h à 00h pour une grande soirée nature entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris.

Au programme: Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.

Rendez-vous le samedi 22 août 2026 de 20h à minuit à la Maison du Parc.

Réservation conseillée au 03.23.05.06.50 .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

When night falls, bats are all around us? Come and discover these little creatures, once unloved but now increasingly admired.

As part of the Nuit internationale des Chauves-souris (International Bat Night), the highlight of the year for raising awareness of these discreet, swirling mammals, the Maison du Parc welcomes you from 8pm to midnight for a free nature evening dedicated to bats.

Program: indoor presentation followed by a nocturnal field trip in the Parc d?Isle.

Meet us on Saturday August 22, 2026 from 8pm to midnight at the Maison du Parc.

Reservations recommended on 03.23.05.06.50

L’événement Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois