Le Quartier Artois-Champagne fête le développement durable Saint-Quentin

Saint-Quentin

Le Quartier Artois-Champagne fête le développement durable

5 rue des Ardennes Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Journée d’activités autour du développement durable au centre social Artois-Champagne Claudette Lemire le samedi 13 juin de 12h à 22h.

Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés.

Venez découvrir, apprendre et partager des moments conviviaux au fil des différentes activités.

Repas partagé 18h45

Retrouvons-nous autour d’un repas convivial où chacun est invité à apporter un dessert ou une boisson à partager.

Inscription obligatoire Places limitées.

Projection de courts métrages 19h45

Pour clôturer la journée, nous vous proposons une séance de projection de courts métrages. Une belle occasion de découvrir des œuvres originales et d’échanger autour du cinéma.

Inscription obligatoire Places limitées.

Merci de vous inscrire à l’avance pour le repas partagé et la projection afin de faciliter l’organisation.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du partage !

Gratuit et ouvert à tous.

Journée d’activités autour du développement durable au centre social Artois-Champagne Claudette Lemire le samedi 13 juin de 12h à 22h.

Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés.

Venez découvrir, apprendre et partager des moments conviviaux au fil des différentes activités.

Repas partagé 18h45

Retrouvons-nous autour d’un repas convivial où chacun est invité à apporter un dessert ou une boisson à partager.

Inscription obligatoire Places limitées.

Projection de courts métrages 19h45

Pour clôturer la journée, nous vous proposons une séance de projection de courts métrages. Une belle occasion de découvrir des œuvres originales et d’échanger autour du cinéma.

Inscription obligatoire Places limitées.

Merci de vous inscrire à l’avance pour le repas partagé et la projection afin de faciliter l’organisation.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du partage !

Gratuit et ouvert à tous. .

5 rue des Ardennes Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France csartois@saint-quentin.fr

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English :

A day of sustainable development activities at the Artois-Champagne Claudette Lemire social center on Saturday June 13, from 12pm to 10pm.

Workshops will be held throughout the day.

Come and discover, learn and share convivial moments through the different activities.

Shared meal ? 18h45

Join us for a convivial meal, where everyone is invited to bring a dessert or a drink to share.

Registration required ? Places are limited.

Short film screening ? 7:45pm

To round off the day, we offer a screening of short films. A great opportunity to discover original works and exchange ideas about cinema.

Registration required ? Places are limited.

To facilitate organization, please register in advance for the shared meal and screening.

We look forward to welcoming you to this day of discovery, conviviality and sharing!

Free and open to all.

L’événement Le Quartier Artois-Champagne fête le développement durable Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois