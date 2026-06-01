Galerie 115 Quartier libre, exposition des élèves de l’école Quentin de La Tour Saint-Quentin jeudi 11 juin 2026.

Saint-Quentin

Galerie 115 Quartier libre, exposition des élèves de l’école Quentin de La Tour

115 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir les talents des élèves de l’école Quentin de La Tour à travers l’exposition Quartier libre.

Elle se tiendra du jeudi 11 au mercredi 17 juin 2026, de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin

Venez découvrir les talents des élèves de l’école Quentin de La Tour à travers l’exposition Quartier libre.

Elle se tiendra du jeudi 11 au mercredi 17 juin 2026, de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin .

115 Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 61

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English :

Come and discover the talents of students from the Quentin de La Tour school through the Quartier libre exhibition.

The exhibition runs from Thursday June 11 to Wednesday June 17, 2026, from 2pm to 6pm.

Free admission.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin

L’événement Galerie 115 Quartier libre, exposition des élèves de l’école Quentin de La Tour Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois