A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Saint-Quentin

A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Qu’elles aient 2, 7, 14 ou 22 points, les coccinelles nous en font voir de toutes les couleurs ! Sous leur belle carapace colorée se cache un terrible prédateur doté d’un féroce appétit !

Partez à leur découverte afin de découvrir plusieurs facettes étonnantes de nos petites bêtes à bon Dieu !

Après une rapide présentation en salle des coccinelles et de leur mode de vie, partez, lors d’une sortie de terrain sur les abords de la Réserve, à la recherche de ces insectes et observez leur diversité de formes et de couleurs !

Rendez-vous à la Maison du Parc le samedi 4 juillet 2026 pur une conférence et sortie nature de 14h30 à 16h30 !

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Qu’elles aient 2, 7, 14 ou 22 points, les coccinelles nous en font voir de toutes les couleurs ! Sous leur belle carapace colorée se cache un terrible prédateur doté d’un féroce appétit !

Partez à leur découverte afin de découvrir plusieurs facettes étonnantes de nos petites bêtes à bon Dieu !

Après une rapide présentation en salle des coccinelles et de leur mode de vie, partez, lors d’une sortie de terrain sur les abords de la Réserve, à la recherche de ces insectes et observez leur diversité de formes et de couleurs !

Rendez-vous à la Maison du Parc le samedi 4 juillet 2026 pur une conférence et sortie nature de 14h30 à 16h30 !

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether they’ve got 2, 7, 14 or 22 points, ladybugs are a colorful sight! Beneath their beautiful, colorful shells lies a terrible predator with a ferocious appetite!

Set off on a journey of discovery to find out more about these amazing little creatures!

After a brief introduction to ladybugs and their way of life in our showroom, set off on a field trip around the Reserve, in search of these insects and observe their diversity of shapes and colors!

Join us at the Maison du Parc on Saturday, July 4, 2026 for a conference and nature outing from 2:30 to 4:30 pm!

Places are limited, please book at the Maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Free admission.

Children must be accompanied by an adult.

L’événement A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois