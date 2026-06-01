Café IA, APF France handicap, Saint-Quentin

Café IA Mercredi 17 juin, 09h30 APF France handicap Aisne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T09:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T09:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

L’association APF France handicap propose un Café IA autour de la thématique : « Reconnaître l’IA et l’humain ».

Un moment d’échange convivial pour découvrir comment distinguer les contenus créés par l’intelligence artificielle de ceux réalisés par des humains, comprendre les enjeux actuels de l’IA et partager ses réflexions autour de ses nouveaux outils.

APF France handicap 9 rue de crimée, 02100 Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France

L’association APF France handicap propose un Café IA autour de la thématique : « Reconnaître l’IA et l’humain ».