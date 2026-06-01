Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin
Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin samedi 27 juin 2026.
Saint-Quentin
Soirée Blanche au Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.
Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.
Cocktail dinatoire, animations musicales.
Tenue blanche exigée.
Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.
Au profit des Clowns de l’espoir.
Informations et inscriptions au lien plus bas.
Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.
Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.
Cocktail dinatoire, animations musicales.
Tenue blanche exigée.
Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.
Au profit des Clowns de l’espoir.
Informations et inscriptions au lien plus bas. .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Rotary Club of Saint-Quentin invites you to participate in the White Evening, which will take place on Saturday, June 27.
Join us at Parc d’Isle between 8:00 p.m. and 1:00 a.m.
Cocktail reception and musical entertainment.
White attire required.
Event limited to 300 people; admission is 68?.
Proceeds benefit Clowns de l’espoir.
For more information and to register, click the link below.
L’événement Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois
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