Saint-Quentin

Soirée Blanche au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.

Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.

Cocktail dinatoire, animations musicales.

Tenue blanche exigée.

Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.

Au profit des Clowns de l’espoir.

Informations et inscriptions au lien plus bas.

Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.

Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.

Cocktail dinatoire, animations musicales.

Tenue blanche exigée.

Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.

Au profit des Clowns de l’espoir.

Informations et inscriptions au lien plus bas. .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Rotary Club of Saint-Quentin invites you to participate in the White Evening, which will take place on Saturday, June 27.

Join us at Parc d’Isle between 8:00 p.m. and 1:00 a.m.

Cocktail reception and musical entertainment.

White attire required.

Event limited to 300 people; admission is 68?.

Proceeds benefit Clowns de l’espoir.

For more information and to register, click the link below.

L’événement Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois