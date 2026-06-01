Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin

Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin samedi 27 juin 2026.

Adresse : Avenue Léo Lagrange

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 68 68 Tarif de base plein tarif

Saint-Quentin

Soirée Blanche au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.
Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.
Cocktail dinatoire, animations musicales.

Tenue blanche exigée.
Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.
Au profit des Clowns de l’espoir.
Informations et inscriptions au lien plus bas.
Le Rotary club de Saint-Quentin vous invite à participer à la Soirée blanche qui aura lieu le samedi 27 juin.
Rendez-vous au parc d’Isle entre 20h et 1h.
Cocktail dinatoire, animations musicales.

Tenue blanche exigée.
Soirée limitée à 300 personnes, tarif 68€.
Au profit des Clowns de l’espoir.
Informations et inscriptions au lien plus bas.   .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club of Saint-Quentin invites you to participate in the White Evening, which will take place on Saturday, June 27.
Join us at Parc d’Isle between 8:00 p.m. and 1:00 a.m.
Cocktail reception and musical entertainment.

White attire required.
Event limited to 300 people; admission is 68?.
Proceeds benefit Clowns de l’espoir.
For more information and to register, click the link below.

L’événement Soirée Blanche au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois

À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)