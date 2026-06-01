Saint-Quentin

Brocante du Quartier Remicourt

Rue de Bellevue Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association des boutiques de Saint-Quentin vous invite à découvrir la grande brocante du quartier de Remicourt !

Rendez-vous le 28 juin de 6h à 18h dans les rues suivantes

– Rue de Bellevue

– Avenue de la république (jusqu’au coin de l’avenue Alexandre Ribot)

– Rue Henri Dunant (jusqu’au coin de la rue Lechantre)

Buvette et restauration sur place.

L’association des boutiques de Saint-Quentin vous invite à découvrir la grande brocante du quartier de Remicourt !

Rendez-vous le 28 juin de 6h à 18h dans les rues suivantes

– Rue de Bellevue

– Avenue de la république (jusqu’au coin de l’avenue Alexandre Ribot)

– Rue Henri Dunant (jusqu’au coin de la rue Lechantre)

Buvette et restauration sur place. .

Rue de Bellevue Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Quentin Shopkeepers’ Association invites you to %E0 discover the big flea market in the Remicourt neighborhood!

Join us on June 28 from 6 a.m. %E 6 p.m. on the following streets:

– Rue de Bellevue

– Avenue de la République (up to the corner of Avenue Alexandre Ribot)

– Rue Henri Dunant (up to the corner of Rue Lechantre)

Refreshments and food available on site.

L’événement Brocante du Quartier Remicourt Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Saint-Quentinois