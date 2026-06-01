Brocante du Quartier Remicourt Saint-Quentin
Brocante du Quartier Remicourt Saint-Quentin dimanche 28 juin 2026.
Saint-Quentin
Brocante du Quartier Remicourt
Rue de Bellevue Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’association des boutiques de Saint-Quentin vous invite à découvrir la grande brocante du quartier de Remicourt !
Rendez-vous le 28 juin de 6h à 18h dans les rues suivantes
– Rue de Bellevue
– Avenue de la république (jusqu’au coin de l’avenue Alexandre Ribot)
– Rue Henri Dunant (jusqu’au coin de la rue Lechantre)
Buvette et restauration sur place.
L’association des boutiques de Saint-Quentin vous invite à découvrir la grande brocante du quartier de Remicourt !
Rendez-vous le 28 juin de 6h à 18h dans les rues suivantes
– Rue de Bellevue
– Avenue de la république (jusqu’au coin de l’avenue Alexandre Ribot)
– Rue Henri Dunant (jusqu’au coin de la rue Lechantre)
Buvette et restauration sur place. .
Rue de Bellevue Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Quentin Shopkeepers’ Association invites you to %E0 discover the big flea market in the Remicourt neighborhood!
Join us on June 28 from 6 a.m. %E 6 p.m. on the following streets:
– Rue de Bellevue
– Avenue de la République (up to the corner of Avenue Alexandre Ribot)
– Rue Henri Dunant (up to the corner of Rue Lechantre)
Refreshments and food available on site.
L’événement Brocante du Quartier Remicourt Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Saint-Quentinois
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