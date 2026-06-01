Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin Saint-Quentin
Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 28 juin 2026.
Saint-Quentin
Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin
Avenue Leo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez célébrer le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 20h, la fête du Parc couplée avec la journée olympique et paralympique.
Au programme, visites guidées, démonstrations, animations et plusieurs activités à découvrir dans une ambiance festive.
Des ateliers pour les enfants répartis dans l’ensemble du parc, vous dévoilent les petits secrets des Marais d’Isle et de la nature environnante.
Chaque participation à un atelier donne droit à un poinçon avec des lots à gagner.
Entrée gratuite pour tous !
Venez célébrer le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 20h, la fête du Parc couplée avec la journée olympique et paralympique.
Au programme, visites guidées, démonstrations, animations et plusieurs activités à découvrir dans une ambiance festive.
Des ateliers pour les enfants répartis dans l’ensemble du parc, vous dévoilent les petits secrets des Marais d’Isle et de la nature environnante.
Chaque participation à un atelier donne droit à un poinçon avec des lots à gagner.
Entrée gratuite pour tous ! .
Avenue Leo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr
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English :
Join us on Sunday, June 28, 2026, from 10am to 8pm, to celebrate the Fête du Parc and Olympic and Paralympic Day.
On the program: guided tours, demonstrations, entertainment and many activities to discover in a festive atmosphere.
Children?s workshops throughout the park reveal the little secrets of the Marais d?Isle and surrounding nature.
Each workshop participation entitles the participant to a punch with prizes to be won.
Free admission for all!
L’événement Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Saint-Quentinois
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