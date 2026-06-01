Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 28 juin 2026.

Saint-Quentin

Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin

Avenue Leo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez célébrer le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 20h, la fête du Parc couplée avec la journée olympique et paralympique.

Au programme, visites guidées, démonstrations, animations et plusieurs activités à découvrir dans une ambiance festive.

Des ateliers pour les enfants répartis dans l’ensemble du parc, vous dévoilent les petits secrets des Marais d’Isle et de la nature environnante.

Chaque participation à un atelier donne droit à un poinçon avec des lots à gagner.

Entrée gratuite pour tous !

Venez célébrer le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 20h, la fête du Parc couplée avec la journée olympique et paralympique.

Au programme, visites guidées, démonstrations, animations et plusieurs activités à découvrir dans une ambiance festive.

Des ateliers pour les enfants répartis dans l’ensemble du parc, vous dévoilent les petits secrets des Marais d’Isle et de la nature environnante.

Chaque participation à un atelier donne droit à un poinçon avec des lots à gagner.

Entrée gratuite pour tous ! .

Avenue Leo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

Join us on Sunday, June 28, 2026, from 10am to 8pm, to celebrate the Fête du Parc and Olympic and Paralympic Day.

On the program: guided tours, demonstrations, entertainment and many activities to discover in a festive atmosphere.

Children?s workshops throughout the park reveal the little secrets of the Marais d?Isle and surrounding nature.

Each workshop participation entitles the participant to a punch with prizes to be won.

Free admission for all!

L’événement Fête du Parc d’Isle et Journée olympique et paralympique à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Saint-Quentinois