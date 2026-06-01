Concert des Chorales à la MCL de Gauchy Saint-Quentin jeudi 18 juin 2026.

Saint-Quentin

Concert des Chorales à la MCL de Gauchy

Rue Gabriel Péri Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Il y a quelque chose de profondément émouvant dans une voix qui s’élève. Alors imaginez des dizaines de voix… qui s’élèvent ensemble.

Cet événement va vibrer d’une énergie rare et précieuse celle de jeunes qui chantent à l’unisson, avec leurs tripes, leur cœur et des mois de travail derrière eux. Les chorales du collège Paul Éluard et de l’École Municipale de Musique unissent leurs voix pour un concert de fin d’année qui promet des frissons, des sourires… et peut-être quelques larmes d’émotion.

Ce soir-là, ce sont nos jeunes Gasiaquois qui prennent la scène. Et franchement, il n’y a pas de plus beau spectacle que ça.

Venez les applaudir, les encourager, les voir briller sous les projecteurs comme ils le méritent.

Il y a quelque chose de profondément émouvant dans une voix qui s’élève. Alors imaginez des dizaines de voix… qui s’élèvent ensemble.

Cet événement va vibrer d’une énergie rare et précieuse celle de jeunes qui chantent à l’unisson, avec leurs tripes, leur cœur et des mois de travail derrière eux. Les chorales du collège Paul Éluard et de l’École Municipale de Musique unissent leurs voix pour un concert de fin d’année qui promet des frissons, des sourires… et peut-être quelques larmes d’émotion.

Ce soir-là, ce sont nos jeunes Gasiaquois qui prennent la scène. Et franchement, il n’y a pas de plus beau spectacle que ça.

Venez les applaudir, les encourager, les voir briller sous les projecteurs comme ils le méritent. .

Rue Gabriel Péri Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 37 94 emm@ville-gauchy.fr

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English :

There’s something deeply moving about a voice that rises. Then imagine dozens of voices? rising together.

This event will vibrate with a rare and precious energy: that of young people singing in unison, with their guts, their hearts and months of work behind them. The choirs of the Paul Éluard secondary school and the École Municipale de Musique join forces for an end-of-year concert that promises thrills, smiles? and perhaps a few tears of emotion.

That evening, our young Gasiaquois took to the stage. And frankly, it doesn’t get much better than this.

Come and applaud them, encourage them, and see them shine in the spotlight as they deserve.

L’événement Concert des Chorales à la MCL de Gauchy Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois