Saint-Quentin

Festival Les Elyziks 2026

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le festival Les Elyziks s’installera aux Champs-Élysées le samedi 13 juin !

Venez profiter de concert gratuit en plein air, d’un marché artisanal, et d’un rassemblement de voiture ancienne !

Des animations pour toutes la famille, restauration et buvette sur place.

Le marché artisanal aura lieu de 10h à 19h.

Le festival Les Elyziks s’installera aux Champs-Élysées le samedi 13 juin !

Venez profiter de concert gratuit en plein air, d’un marché artisanal, et d’un rassemblement de voiture ancienne !

Des animations pour toutes la famille, restauration et buvette sur place.

Le marché artisanal aura lieu de 10h à 19h. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com

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English :

The Les Elyziks festival is coming to the Champs-Élysées on Saturday June 13!

Come and enjoy free open-air concerts, a craft market, and a vintage car rally!

Entertainment for all the family, food and refreshments on site.

The craft market runs from 10am to 7pm.

L’événement Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois