Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin
Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin samedi 13 juin 2026.
Saint-Quentin
Festival Les Elyziks 2026
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le festival Les Elyziks s’installera aux Champs-Élysées le samedi 13 juin !
Venez profiter de concert gratuit en plein air, d’un marché artisanal, et d’un rassemblement de voiture ancienne !
Des animations pour toutes la famille, restauration et buvette sur place.
Le marché artisanal aura lieu de 10h à 19h.
Le festival Les Elyziks s’installera aux Champs-Élysées le samedi 13 juin !
Venez profiter de concert gratuit en plein air, d’un marché artisanal, et d’un rassemblement de voiture ancienne !
Des animations pour toutes la famille, restauration et buvette sur place.
Le marché artisanal aura lieu de 10h à 19h. .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com
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English :
The Les Elyziks festival is coming to the Champs-Élysées on Saturday June 13!
Come and enjoy free open-air concerts, a craft market, and a vintage car rally!
Entertainment for all the family, food and refreshments on site.
The craft market runs from 10am to 7pm.
L’événement Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois
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