Jazz à Saint-Quentin 2026 En été Saint-Quentin
Jazz à Saint-Quentin 2026 En été Saint-Quentin dimanche 28 juin 2026.
Saint-Quentin
Jazz à Saint-Quentin 2026 En été
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-28
Jazz à Saint-Quentin revient tout l’été !
Du 28 juin au 27 septembre, profitez de concerts organisés au Conservatoire, à la Manufacture ainsi qu’au parc des Champs-Élysées.
Informations et réservations au 03 23 62 36 77.
Jazz à Saint-Quentin revient tout l’été !
Du 28 juin au 27 septembre, profitez de concerts organisés au Conservatoire, à la Manufacture ainsi qu’au parc des Champs-Élysées.
Informations et réservations au 03 23 62 36 77. .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
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English :
Jazz in Saint-Quentin is back this summer!
From June 28 to September 27, enjoy concerts held at the Conservatory, La Manufacture, and the Parc des Champs-Élysées.
For information and reservations, call 03 23 62 36 77.
L’événement Jazz à Saint-Quentin 2026 En été Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Saint-Quentinois
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