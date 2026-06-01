Sortie de résidence VERLATOUR Saint-Quentin
Sortie de résidence VERLATOUR Saint-Quentin jeudi 25 juin 2026.
Saint-Quentin
Sortie de résidence VERLATOUR
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-06-25 16:30:00
Date(s) :
2026-06-25
La Manufacture accueille le nouveau projet de Jocelyn Soler Verlatour en résidence.
À la croisée des musiques électroniques, de la vidéo et de la lumière, l’artiste imagine des performances immersives et interactives où le public devient partie intégrante de la création.
La Manufacture accueille le nouveau projet de Jocelyn Soler Verlatour en résidence.
À la croisée des musiques électroniques, de la vidéo et de la lumière, l’artiste imagine des performances immersives et interactives où le public devient partie intégrante de la création. .
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Manufacture welcomes Jocelyn Soler Verlatour’s new project in residence.
At the crossroads of electronic music, video and light, the artist imagines immersive, interactive performances in which the audience becomes an integral part of the creation.
L’événement Sortie de résidence VERLATOUR Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Aisne Tourisme
À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)
- Festival Les Elyziks 2026 Saint-Quentin 13 juin 2026
- Café IA, APF France handicap, Saint-Quentin 17 juin 2026
- Expédition sonore au coeur de l’art au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin Saint-Quentin 20 juin 2026
- A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin 4 juillet 2026
- Jazz aux Champs Elysées, Champs-Elysées (jardin d’horticulture), Saint-Quentin 5 juillet 2026