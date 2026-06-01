Saint-Quentin

Sortie de résidence VERLATOUR

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:30:00

fin : 2026-06-25 16:30:00

Date(s) :

2026-06-25

La Manufacture accueille le nouveau projet de Jocelyn Soler Verlatour en résidence.

À la croisée des musiques électroniques, de la vidéo et de la lumière, l’artiste imagine des performances immersives et interactives où le public devient partie intégrante de la création.

La Manufacture accueille le nouveau projet de Jocelyn Soler Verlatour en résidence.

À la croisée des musiques électroniques, de la vidéo et de la lumière, l’artiste imagine des performances immersives et interactives où le public devient partie intégrante de la création. .

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

La Manufacture welcomes Jocelyn Soler Verlatour’s new project in residence.

At the crossroads of electronic music, video and light, the artist imagines immersive, interactive performances in which the audience becomes an integral part of the creation.

L’événement Sortie de résidence VERLATOUR Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Aisne Tourisme