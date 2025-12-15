Expédition sonore au coeur de l’art au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin Saint-Quentin
Expédition sonore au coeur de l’art au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 20 juin 2026.
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne
Allongez-vous et laissez-vous porter par les nappes sonores produites en live par des instruments pour dialoguer avec les oeuvres.
Une expérience propice à l’abandon, à la rêverie et au voyage intérieur.
Une parenthèse de détente au coeur des oeuvres…
Avec Butch McKoyxx, musicien et interprète
Durée 45 minutes.
Tarif unique de 5€ personne.
Apportez votre coussin ou tapis de yoga et un plaid !
Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola à St-Quentin) 03.23.67.05.00. tourisme@saint-quentin.fr
En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie/t
English :
Lie back and let yourself be carried away by the layers of sound produced live by instruments in dialogue with the works.
An experience conducive to abandonment, reverie and inner journey.
A relaxing interlude in the heart of the works…
With Butch McKoyxx, musician and performer
Duration: 45 minutes.
Price: 5? per person.
Bring your own cushion or yoga mat and a plaid!
Information and ticket office: Office de Tourisme (3 rue Emile Zola, St-Quentin) 03.23.67.05.00. tourisme@saint-quentin.fr
Online https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie/t
