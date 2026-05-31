Jazz aux Champs Elysées, Champs-Elysées (jardin d’horticulture), Saint-Quentin

Jazz aux Champs Elysées 5 juillet – 13 septembre, certains dimanches Champs-Elysées (jardin d’horticulture) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Dimanche 5 juillet : The Franc Connection

Olivier Franc, la référence incontournable du Jazz Old School, acclamé par la critique depuis les années 70, lauréat du “Prix Sidney Bechet” de l’Académie du Jazz et après avoir partagé la scène à Marciac avec le légendaire Wynton Marsalis, le saxophoniste revient avec son nouveau quintet « »The Franc Connection » », formé aux côtés de son fils Jean-Baptiste Franc au piano.

Sa maîtrise du saxophone soprano et son swing inimitable font de lui le plus grand héritier de Sidney Bechet et c’est avec le saxophone de ce dernier qu’Olivier Franc se présente sur scène.

Ensemble, ils s’inspirent des plus grands standards de Louis Armstrong, Sidney Bechet et Duke Ellington et présentent un programme 100% original, visant à réhabiliter le jazz classique comme étant une source de création plutôt que l’exploitation d’un répertoire du passé.

Olivier Franc (ss), Benoît de Flamesnil (tb), Jean-Baptiste Franc (p), Amaïdy Ambassa (b), Schaël Michanol (d).

16h au petit jardin des Champs Élysées

entrée libre et gratuite

Dimanche 19 juillet : Mama Shakers

Mama Shakers est un jeune groupe qui joue du blues, du jazz et du swing des années 1920 et 1930 avec exubérance et énergie, alliant festivités et chant polyphonique. Le groupe s’inspire des nombreux groupes américains de jug et de washboard qui lui ont donné son essor dans les années folles. Fondé en 2016 par la trompettiste et joueuse de washboard d’origine suédoise Angela Strandberg, aujourd’hui installée à Paris, le groupe, très populaire, a donné plusieurs concerts en France et effectué des tournées dans de nombreux pays européens.

Angela Strandberg (tp, wb, voc), Hugo Proy (cl, voc), Baptiste Hec (g, voc), William Öhlund (bj, voc), Gabriel Seyer (b, voc).

16h au petit jardin des Champs Élysées

entrée libre et gratuite

Dimanche 9 août : Quintette du Hot Club de France

Le Quintette du Hot Club de France, comme chacun sait, c’était 5 instruments à cordes groupés sans tambour, ni trompette autour du génial Jean-Baptiste Reinhardt, dit Django, auquel s’adjoindra ensuite l’élégant violon de Stéphane Grappelli ou la très goodmanienne clarinette d’Hubert Rostaing.

But the legend never dies! Duved Dunayevsjy et Daniel Garlitsky vous la feront revivre avec la même vivacité et une virtuosité identique. Si vous ignorez ce qu’est la pompe manouche, venez ce dimanche et vous saurez !

Duved Dunayevsky (g), Daniel Garlitsky (vl), Andrea Soria (g, voc), Pierre Richeux (g), Scott Koehler (b)

16h au petit jardin des Champs Élysées

entrée libre et gratuite

Dimanche 23 août : Le BRB (Blue Rhythm Band)

Un batteur fut à l’origine du premier Blue Rhythm Band en 1930. Ce n’est pas le cas de son épigone saint-quentinois créé par un trompettiste et dont le directeur musical est aujourd’hui un pianiste. Mais il y a un point qui les rassemble : la musique swing (ou mainstream ou middle jazz). Ils ont écouté le Duke (Ellington), le Count (Basie) et Teddy (Wilson). Ils sont la mémoire du jazz depuis presque trois quarts de siècle. Et ils sont saint-quentinois. Nous ne bouderons pas notre plaisir en allant les écouter ce dimanche de juillet sur la pelouse du Petit Jardin.

Ah, j’oubliais la présence de leur mentor, Claude Tissendier et d’un renfort de choix, le tromboniste Benoit de Flamesnil, un habitué de la scène saint-quentinoise.

Claude Tissendier (as, lead, arr.), Benoit de Flamesnil (tb), Dominique Blin (tp), Philippe Holbach (tp), Serge Helminiak (ss, as, ts), Xavier Wolfberger (as, cl), Bruno Vilain (g, bjo), Serge Dutfoy (p, lead), Amaïdy Ambassa-Mevegue / Didier Dutfoy (b), Armand Dutfoy (d).

16h au petit jardin des Champs Elysées

entrée libre et gratuite

Dimanche 13 septembre : Auguste Caron, piano solo

La célébrité d’Auguste Caron est surtout dûe à l’orchestre « »Les Rag Messengers » » qu’il a créé avec la batteuse Ophélie Luminati et le clarinettiste Ezéquel Célada. Un orchestre qui s’est emparé du jazz des origines, de New Orleans à Harlem.

Il nous fait revivre Mr. Jelly Roll Morton, « »l’inventeur du jazz » » selon ses cartes de visites, et d’autres pianistes stride de cette période où le jazz se créait, comme Willie Smith « »The Lion » » mais aussi Thomas « »Fats » »Waller, Edward Kennedy « »Duke » » Ellington et James P. Johnson qui, lui, a inventé le piano stride.

Alors, venez l’écouter ce dimanche de septembre au Conservatoire et vous pourrez écouter ce qu’il fait de sa main gauche.

Au Conservatoire rue d’Isle à 16h

entrée libre et gratuite

Placée tout d’abord sous l’égide du Blue Rhythm Band, cette manifestation estivale proposée par la Ville de Saint-Quentin dans le petit jardin des Champs-Élysées, appelé aussi jardin d’horticulture, va croître et embellir au fil des ans, commençant par produire 4 concerts par an en 2002. L’association organise à espaces réguliers des évènements exceptionnels : manifestations plus importantes, expositions, projections de films, grande parade, rencontre entre artistes professionnels, mais aussi musiciens professionnels et amateurs locaux.

C’est en 2007 que l’association éponyme est déclarée au Journal Officiel, le 17 mars exactement et c’est aussi en 2007 que nous passons de 4 à 6 concerts.

C’est aussi à cette date que naît le récital de piano solo au Conservatoire tous les ans en octobre ou novembre. Le piano dans le jazz a cette particularité, comme tous les instruments dits de la rythmique, de n’être souvent écouté que comme un instrument d’accompagnement. Avec JACE, le piano reprend ses lettres de noblesse et les auditeurs peuvent ainsi assister à des moments particuliers : l’écoute d’un pianiste de jazz en solo.

A ce jour, 122 concerts ont été organisés et on a pu écouter 680 musiciens.

Champs-Elysées (jardin d’horticulture) 24 Rue de Baudreuil, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazz-aux-champs-elysees.fr/ »}]

Avec JACE, le piano reprend ses lettres de noblesse et les auditeurs peuvent ainsi assister à des moments particuliers : l’écoute d’un pianiste de jazz en solo.

DR