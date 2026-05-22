Art Fair 001 au 115 Galerie d’art Saint-Quentin

Saint-Quentin

Art Fair 001 au 115 Galerie d’art

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La Galerie 115 se transforme du 5 au 10 juin 2026.

Venez découvrir une collaboration inédite où les disciplines se croisent pour offrir un regard neuf sur la création actuelle.

Horaires 10h 20h

Un parcours riche et varié vous attend à travers quatre piliers créatifs

– PHOTOGRAPHIE L’univers visuel et la sensibilité de l’artiste Ubbjo.

– ARTS VISUELS Les tableaux et installations immersives de l’artiste Biyf.

– PODCAST & SON Une immersion auditive avec le studio Zombre créative Micro trotteur X Jean Christophe Wahar (L’éloge sonore).

– GASTRONOMIE La terrasse éphémère Eul’ café eud’ Fleur animée par Jaël Samba.

Plus qu’une simple exposition, l’Art Fair 001 est une invitation à la flânerie et à la découverte. Entre deux œuvres, profitez de notre terrasse pour échanger, écouter et déguster.

Entrée libre | Un rendez-vous unique au cœur de Saint-Quentin.

La Galerie 115 se transforme du 5 au 10 juin 2026.

Venez découvrir une collaboration inédite où les disciplines se croisent pour offrir un regard neuf sur la création actuelle.

Horaires 10h 20h

Un parcours riche et varié vous attend à travers quatre piliers créatifs

– PHOTOGRAPHIE L’univers visuel et la sensibilité de l’artiste Ubbjo.

– ARTS VISUELS Les tableaux et installations immersives de l’artiste Biyf.

– PODCAST & SON Une immersion auditive avec le studio Zombre créative Micro trotteur X Jean Christophe Wahar (L’éloge sonore).

– GASTRONOMIE La terrasse éphémère Eul’ café eud’ Fleur animée par Jaël Samba.

Plus qu’une simple exposition, l’Art Fair 001 est une invitation à la flânerie et à la découverte. Entre deux œuvres, profitez de notre terrasse pour échanger, écouter et déguster.

Entrée libre | Un rendez-vous unique au cœur de Saint-Quentin. .

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60 115.galerie@saint-quentin.fr

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English :

Galerie 115 is transformed from June 5 to 10, 2026.

Come and discover an unprecedented collaboration where disciplines meet to offer a fresh look at current creation.

Opening hours: 10 am 8 pm

A rich and varied journey awaits you through four creative pillars:

– PHOTOGRAPHY: The visual universe and sensibility of artist Ubbjo.

– VISUAL ARTS: Immersive paintings and installations by artist Biyf.

– PODCAST & SOUND: Aural immersion with studio Zombre créative: Micro trotteur X Jean Christophe Wahar (L?éloge sonore).

– GASTRONOMY: The ephemeral terrace Eul? café eud? Fleur terrace hosted by Jaël Samba.

More than just an exhibition, Art Fair 001 is an invitation to stroll and discover. Between works of art, take advantage of our terrace to talk, listen and taste.

Free admission | A unique rendez-vous in the heart of Saint-Quentin.

L’événement Art Fair 001 au 115 Galerie d’art Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Saint-Quentinois