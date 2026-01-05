La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin
La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 23 mai 2026.
La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 26 mai 2026, c’est la Nuit européenne des musées en France !
À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, venez découvrir autrement le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit ! Cet événement fédérateur est l’occasion de vivre une nuit au musée à travers des animations accessibles à tous et pour tous, à la croisée des champs de la création culturelle et artistique. Une expérience nocturne au musée !
Ne manquez pas cette occasion de profiter de notre patrimoine à la lumière de vos torches !
La majorité des activités sont gratuites.
Retrouvez prochainement le programme de cette nocturne;
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 93
English :
Saturday, May 26, 2026 is European Museum Night in France!
For the 22nd edition of European Museum Night, come and discover the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer in a whole new way, from dusk until midnight! This unifying event is an opportunity to experience a night at the museum, with activities accessible to all and for all, at the crossroads of cultural and artistic creation. A nocturnal experience at the museum!
Don’t miss this opportunity to enjoy our heritage by torchlight!
Most activities are free of charge.
Look out for the program for this nocturne soon;
