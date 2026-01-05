La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin

La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin

Le samedi 26 mai 2026, c’est la Nuit européenne des musées en France !

À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, venez découvrir autrement le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit ! Cet événement fédérateur est l’occasion de vivre une nuit au musée à travers des animations accessibles à tous et pour tous, à la croisée des champs de la création culturelle et artistique. Une expérience nocturne au musée !

Ne manquez pas cette occasion de profiter de notre patrimoine à la lumière de vos torches !

La majorité des activités sont gratuites.

Retrouvez prochainement le programme de cette nocturne;

English :

Saturday, May 26, 2026 is European Museum Night in France!

For the 22nd edition of European Museum Night, come and discover the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer in a whole new way, from dusk until midnight! This unifying event is an opportunity to experience a night at the museum, with activities accessible to all and for all, at the crossroads of cultural and artistic creation. A nocturnal experience at the museum!

Don’t miss this opportunity to enjoy our heritage by torchlight!

Most activities are free of charge.

Look out for the program for this nocturne soon;

