Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin
Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin jeudi 21 mai 2026.
Saint-Quentin
Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques
Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 18:00:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-30
Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.
Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.
Alors, vous aussi, donnez votre sang !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc
Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
A vous de jouer !
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.
Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.
Alors, vous aussi, donnez votre sang !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc
Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
A vous de jouer !
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. .
Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
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English :
Blood has highly complex constituents and functions, most of which are irreplaceable.
Blood donation, a generous and selfless gesture, is currently the only chance of care for patients suffering from blood component deficiencies.
So donate your blood!
Registration is now open: https://efs.link/sMBxc
Preferred registration: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
Now it’s your turn!
Don’t forget to bring your ID.
L’événement Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois
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