Saint-Quentin

Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-30

Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.

Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.

Alors, vous aussi, donnez votre sang !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc

Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

A vous de jouer !

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.

Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.

Alors, vous aussi, donnez votre sang !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc

Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

A vous de jouer !

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

Blood has highly complex constituents and functions, most of which are irreplaceable.

Blood donation, a generous and selfless gesture, is currently the only chance of care for patients suffering from blood component deficiencies.

So donate your blood!

Registration is now open: https://efs.link/sMBxc

Preferred registration: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Now it’s your turn!

Don’t forget to bring your ID.

L’événement Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois